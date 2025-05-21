В Приморье экс-депутата обвинили в многомиллионном мошенничестве

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона, обвиняемого в мошенничестве на 56 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Приморью.

По данным следствия, экс-депутат с октября 2016 года по декабрь 2017 года совершил несколько сделок с аффилированными организациями. Таким образом, обвиняемый создал видимость выполнения условий договора по разработке проектной документации и проведению работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень. За это бывший парламентарий получил 56 млн рублей.

В прокуратуре добавили, что впоследствии обвиняемый не выполнил условия договорил и украл деньги. При этом с 2020 года он находился в розыске. Мужчина скрывался на территории Турецкой Республики Северного Кипра, откуда его депортировали в РФ в марте 2025 года.

В управлении Следственного комитета России по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что речь идет о бывшем депутате Евгении Костюкове.

В феврале сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата горсобрания Сочи и предпринимателя Сергея Эксузяна. По данным журналистов, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В доме экс-депутата прошли обыски.

Ранее в Москве задержали трех экс-заместителей Чубайса.