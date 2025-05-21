На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американец выжил в схватке с диким койотом

В США мужчина отбился от дикого койота голыми руками
close
Кадр из видео/abc11.com

В США мужчина отомстил койоту, который преследовал его, и удушил его голыми руками. Об этом сообщает ABC 11.

Инцидент произошел вечером 16 мая в городе Роксборо, штат Северная Каролина. Местный житель вышел на улицу и курил около дороги, ведущей к его жилому комплексу, когда понял, что что-то идет не так.

«Я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной», — вспоминает Джеймс Пуллиам.

Через несколько мгновений из леса, на границе с которым находится район, выскочил койот. Пуллиам попытался отбиться от него камнями, но упал на землю, после чего хищник приблизился и напал на жертву. Он успел несколько раз укусить мужчину, но тот продолжал бороться. Пуллиам закричал, однако это не сработало, именно тогда он понял, что это превращается в борьбу за жизнь.

«Мне пришлось вырвать левую руку у него изо рта, и когда я ее вытащил, я просто душил его до тех пор, пока не приехала полиция», — рассказал американец.

Мужчину доставили в больницу с травмами левой руки, а безжизненное тело койота забрали, чтобы сделать тест на бешенство. Так как он оказался положительным, Джеймсу сделали необходимые прививки, помимо того, он должен будет некоторое время принимать антибиотики.

Ранее немецкая овчарка защитила хозяина от тигра ценой собственной жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами