Американец выжил в схватке с диким койотом

В США мужчина отомстил койоту, который преследовал его, и удушил его голыми руками. Об этом сообщает ABC 11.

Инцидент произошел вечером 16 мая в городе Роксборо, штат Северная Каролина. Местный житель вышел на улицу и курил около дороги, ведущей к его жилому комплексу, когда понял, что что-то идет не так.

«Я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной», — вспоминает Джеймс Пуллиам.

Через несколько мгновений из леса, на границе с которым находится район, выскочил койот. Пуллиам попытался отбиться от него камнями, но упал на землю, после чего хищник приблизился и напал на жертву. Он успел несколько раз укусить мужчину, но тот продолжал бороться. Пуллиам закричал, однако это не сработало, именно тогда он понял, что это превращается в борьбу за жизнь.

«Мне пришлось вырвать левую руку у него изо рта, и когда я ее вытащил, я просто душил его до тех пор, пока не приехала полиция», — рассказал американец.

Мужчину доставили в больницу с травмами левой руки, а безжизненное тело койота забрали, чтобы сделать тест на бешенство. Так как он оказался положительным, Джеймсу сделали необходимые прививки, помимо того, он должен будет некоторое время принимать антибиотики.

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