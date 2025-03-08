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Немецкая овчарка спасла хозяина от тигра ценой собственной жизни

В Индии мужчина выжил в схватке с тигром благодаря своей собаке
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Depositphotos

В Индии собака пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти хозяина от нападения тигра. Об этом пишет My Nation.

Ранним утром 28 февраля фермер из штата Мадхья-Прадеш гулял по лесу со своим псом по кличке Бенто и оказался неподалеку от тигриного заповедника Бандхавгарх. Мужчина заметил тигра, притаившегося неподалеку, но прежде чем он успел среагировать, хищник бросился к нему. Почуяв надвигающуюся опасность, Бенто вскочил на ноги и встал между своим хозяином и тигром.

Несмотря на то, что его превосходили в размерах и силе, пес вступил в отчаянную схватку с диким зверем. Бенто не позволил тигру добраться до своего хозяина и загнал его в лес, но получил глубокие укусы и раны от когтей. Мужчина доставил собаку к ветеринару, который сделал все возможное, чтобы облегчить страдания животного, но спасти отважную немецкую овчарку не смог.

Ранее в США супруги отбились от ворвавшегося в их дом медведя с помощью ножа и пистолета.

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