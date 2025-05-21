В ФССП назвали дату запуска открытого реестра неплательщиков алиментов

Общедоступный реестр неплательщиков алиментов заработает на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с 25 мая. Об сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

«Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая», — заявил он.

До этого первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук сообщил, что реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в текущем году. В реестр должников по алиментам войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

В апреле коллегия по гражданским делам Верховного суда выпустила определение, согласно которому серьезная болезнь, инвалидность или тяжелое материальное положение могут стать причинами для освобождения от выплаты алиментов.

Ранее сообщалось, что россиянин оплатил долг по алиментам после свидания с девушкой-приставом.