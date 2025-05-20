Реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в России в этом году

Минюст: в РФ в этом году заработает реестр злостных неплательщиков алиментов

Реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в России в текущем году. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук, передает РИА Новости.

Соответствующий законопроект, разработанный Минюстом совместно с ФССП, был принят в мае 2024 года.

«Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году», — сказал Забарчук.

В реестр должников по алиментам войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

Первый заместитель министра юстиции добавил, что в настоящее время ведомство работает над развитием этого реестра.

В апреле коллегия по гражданским делам Верховного суда выпустила определение, согласно которому серьезная болезнь, инвалидность или тяжелое материальное положение могут стать причинами для освобождения от выплаты алиментов.

Ранее сообщалось, что россиянин оплатил долг по алиментам после свидания с девушкой-приставом.