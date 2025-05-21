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Бастрыкин назвал число уголовных дел, возбужденных из-за атак украинских БПЛА по России

Бастрыкин: более 900 уголовных дел возбуждено по фактам атак БПЛА ВСУ по России
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Более 900 уголовных дел возбуждено по фактам атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Молодежном международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

По его словам, противник использует беспилотники самолетного, квадрокоптерного, гексакоптерного типов, а также FPV-дроны, которые несут взрывные устройства.

Он отметил, что по фактам ударов украинских БПЛА вглубь территории РФ «возбуждено 910 уголовных дел».

19 мая Бастрыкин заявил, что российские следователи возбудили более трех тысяч уголовных дел об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы страны. По его словам, больше всего атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Из-за действий ВСУ пострадали не менее 3 217 человек, из которых 249 — несовершеннолетние. Более того, спасти не удалось еще 38 детей и 583 взрослых, добавил глава СК.

До этого Бастрыкин рассказал о завершении расследования более 430 уголовных дел, возбужденных в отношении 547 украинских военных и наемников. Он отметил, что по 408 уголовным делам уже вынесли приговор. Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 29 лет.

Ранее российские следователи возбудили дело об обстреле города Рыльска в Курской области со стороны ВСУ.

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