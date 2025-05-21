В Госдуме отреагировали на идею лишить бездетных россиян пенсий

Предложение отменить пенсии ради рождаемости — это не забота о демографии, а способ привлечь внимание громким заголовком, заявила в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Ксения Горячева. Так она прокомментировала слова ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана.

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — сказала Горячева.

Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил лишить бездетных россиян пенсий в эфире своей авторской передачи. По его мнению, подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в России.

Коллега Владимира Соловьева заявил, что нынешние методы стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта, в связи с чем требуют радикального пересмотра.

Ранее против идеи Мардана об увеличении демографии с помощью отмены пенсий выступила телеведущая Ксения Собчак.