На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на идею лишить бездетных россиян пенсий

Депутат Горячева: отмена пенсий для бездетных россиян не повысит рождаемость
close
Максим Блинов/РИА Новости

Предложение отменить пенсии ради рождаемости — это не забота о демографии, а способ привлечь внимание громким заголовком, заявила в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Ксения Горячева. Так она прокомментировала слова ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана.

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — сказала Горячева.

Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил лишить бездетных россиян пенсий в эфире своей авторской передачи. По его мнению, подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в России.

Коллега Владимира Соловьева заявил, что нынешние методы стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта, в связи с чем требуют радикального пересмотра.

Ранее против идеи Мардана об увеличении демографии с помощью отмены пенсий выступила телеведущая Ксения Собчак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами