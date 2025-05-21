Диетолог ответила, опасно ли сочетать рыбу с яйцами и сыром

Мнение о том, что рыбу нельзя сочетать с яйцами и сыром, является мифом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Марию Манцороу.

По ее словам, это сочетание не вызывает пищевое отравление, как считают многие. Она подчеркнула, что отравление связано с употреблением зараженной пищи, поэтому свежие и правильно приготовленные продукты не приведут к таким последствиям. Однако эксперт отметила, что при этом важно учитывать наличие аллергии.

«У людей с аллергией на один продукт, например, яйца, может возникнуть реакция и на другие, такие как рыба или молочные продукты. Это связано с молекулярным сходством белков. Хотя такие случаи редки, они все же возможны», — уточнили в сообщении.

Технолог-нутрициолог, руководитель лаборатории биологически активных веществ ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Лилия Федулова до этого рассказала «Газете.Ru», что витамин D в грибах, рыбе и яйцах улучшает работу иммунной системы, цинк в мясе и бобовых подавляет распространение вирусов, а селен в составе бразильских орехов и морепродуктов — защищает клетки от окисления.

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