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Россиянам рассказали об особенностях питания после 65 лет

Pravda.Ru: людям старше 65 лет стоит есть больше рыбы и яиц
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Людям старше 65 лет важно потреблять больше белка, особенно за счет рыбы, яиц и молочных продуктов. Об особенностях питания в этом возрасте Pravda.Ru рассказали эксперты.

По их словам, это позволит сохранить мышечную массу, которая может уменьшаться у пожилых. Помимо этого, специалисты рекомендуют им есть больше фруктов, овощей, злаков и бобовых, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических заболеваний.

После 65 лет рекомендуется снизить потребление насыщенных жиров животного происхождения и сахара. Вместо этого лучше употреблять больше орехов и семян, в которых есть полезные ненасыщенные жирные кислоты.

«Таким образом, сбалансированное питание, включающее рыбу в умеренных количествах, может стать ключом к долгой и здоровой жизни. Однако не стоит забывать о важности разнообразия в рационе и учета индивидуальных потребностей организма», — добавили в сообщении.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что пожилым людям важно наладить сон и питание, а также больше гулять на свежем воздухе, чтобы поддержать иммунитет. Так, она советовала добавлять в рацион овощи, фрукты, белковые продукты — мясо, птицу, рыбу, яйца, чтобы получать необходимые питательные вещества, необходимые для иммунитета.

Ранее врач дал советы, которые помогут сохранить слух в пожилом возрасте.

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