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Адаму Кадырову вручили еще одну медаль

Адама Кадырова наградили памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный»

Адама Кадырова наградили памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный». Об этом сообщает РИА Новости.

За что была присуждена медаль, не уточняется. Это уже семнадцатая награда, которую получил этот подросток.

До этого 17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни.

В конце 2023 года Адам Кадыров получил свою первую высокую должность — он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть возглавил охрану своего отца. За это Кадырова-младшего внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. В том же году сын Кадырова стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура.

В 2024-м — куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе. В апреле 2025-го — куратором регионального МВД.

Ранее Кадыров рассказал о встрече с Путиным после слухов об отставке.

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