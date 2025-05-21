Генпрокуратура потребовала отдать государству дворец культуры в Петербурге

Генеральная прокуратура РФ потребовала вернуть в собственность государства здание Дворца культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В настоящее время на недвижимость наложен арест, который не исключает возможность владения и пользования имуществом. Кроме того, собственникам дворцы культуры запретили проводить сделки по отчуждению имущества, а Росреестру — их регистрировать. В Генпрокуратуре отметили, что подобные меры позволят облегчить последующее решения суда.

По данным «Фонтанки», ГП считает, что здание ДК незаконно выбыло из собственности государства, в котором находилось с момента постройки.

В конце апреля санаторий «Ай-Даниль» перешел в собственность государства. Согласно данным ЕГРН, предыдущим собственником санатория было ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) «Ай-Даниль». При этом в ноябре 2024 года компания передала имущество трем физическим лицам.

Ранее подконтрольная Невзлину компания стала собственностью государства.