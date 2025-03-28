Подконтрольная Невзлину компания стала собственностью государства

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в казну 100% группы нефтесервисных компаний «Борец», которая является крупнейшим производителем насосных установок для нефтедобычи в России. Об этом сообщается в картотеке суда.

По данным Генпрокуратуры, холдинг «Борец», включающий стратегически значимые предприятия, незаконно оказался под контролем резидентов недружественных стран, включая бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом), у которого есть гражданство Израиля, и его бизнес-партнеров Марка Шабада и Грегори Штульберга, подданных Великобритании и Швеции. В ведомстве отметили, что владельцы вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и «удерживают его под иностранным управлением».

В январе сообщалось, что бывшие собственники национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеры группы компаний «Ариант» не смогли опротестовать в суде национализацию предприятия и активов. В 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому приватизация заводов ЧЭМК и «Арианта» в 1990-х была проведена незаконно, и передал их в собственность государства.

Ранее в Крыму утвердили список имущества украинских олигархов, подпадающего под национализацию.