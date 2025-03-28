Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подконтрольная Невзлину компания стала собственностью государства

Невзлин лишился компании «Борец» — суд передал актив государству
close
Shutterstock

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в казну 100% группы нефтесервисных компаний «Борец», которая является крупнейшим производителем насосных установок для нефтедобычи в России. Об этом сообщается в картотеке суда.

По данным Генпрокуратуры, холдинг «Борец», включающий стратегически значимые предприятия, незаконно оказался под контролем резидентов недружественных стран, включая бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом), у которого есть гражданство Израиля, и его бизнес-партнеров Марка Шабада и Грегори Штульберга, подданных Великобритании и Швеции. В ведомстве отметили, что владельцы вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и «удерживают его под иностранным управлением».

В январе сообщалось, что бывшие собственники национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеры группы компаний «Ариант» не смогли опротестовать в суде национализацию предприятия и активов. В 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому приватизация заводов ЧЭМК и «Арианта» в 1990-х была проведена незаконно, и передал их в собственность государства.

Ранее в Крыму утвердили список имущества украинских олигархов, подпадающего под национализацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами