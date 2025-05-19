На стройке нового ЖК в российском городе нашли боевой артиллерийский снаряд

В Перми на стройке нового жилого комплекса обнаружили боевой взрывоопасный снаряд. Об этом сообщает «В курсе.ру».

Инцидент произошел 16 мая на территории строящегося жилого комплекса «Патриот» по улице Целинной. Рабочие, копавшие котлован на глубине один метр, подняли ковшом предмет, похожий на снаряд. Они немедленно сообщили мастеру, который вызвал полицию и огородил опасную зону.

Прибывшие взрывотехники идентифицировали находку как 100-миллиметровый артиллерийский снаряд второй степени опасности. Несмотря на коррозию и нечитаемые маркировки, боеприпас оказался действующим. Специалисты аккуратно транспортировали снаряд на полигон в Гамово, где после выставления оцепления и проведения обвалки безопасно уничтожили его.

Ранее второклассник из Петербурга принес в школу часть снаряда времен ВОВ.