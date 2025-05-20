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Власти Украины лишили каноническую УПЦ прав на храм в Черкасской области

Украина изъяла храм УПЦ в Черкасской области в пользу государства
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Wikimapia

Власти Украины лишили каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) прав на Михайловский храм в городе Городище Черкасской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины, передает ТАСС.

Хозяйственный суд Черкасской области удовлетворил иск Смелянской прокуратуры о возвращении церкви государству. Религиозное здание, объявленное памятником национального значения, было незаконно зарегистрировано УПЦ в 2018 году. После вступления решения суда в силу управление храмом перейдет к министерству культуры Украины.

25 августа стало известно, что власти украинского города Черновцы опечатали храм первой в стране румыноязычной религиозной общины, которая принадлежала канонической Украинской православной церкви. Храм был опечатан руководством городского кладбища. Таким образом, румыноязычная религиозная община в честь Трех Святителей лишилась возможности проводить богослужения.

Ранее на Украине раскольники ПЦУ выбросили иконы на помойку.

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