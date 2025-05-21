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Житель Бийска изуродовал лицо девушке бокалом в баре и получил срок

На Алтае осудили мужчину, изуродовавшего лицо девушке
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Shutterstock

В Алтайском крае суд вынес приговор жителю Бийска, который напал на человека в городе Белокуриха. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, травмы, которые россиянин нанес девушке, обезобразили ее лицо, травмы признали неизгладимыми. Причиной для таких действий стала ссора между пострадавшей и мужчиной, который пришел в заведение и вскоре после начала конфликта ударил девушку стаканом.

«Остатками стекла он также причинил резаные раны пытавшемуся вступиться за девушку мужчине», – сообщается в публикации.

Суд признал фигуранта процесса виновным и приговорил к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима. Известно, что ранее мужчина уже отбывал наказание за тяжкое преступление.

Инцидент произошел в конце августа прошлого года. Как рассказала сама пострадавшая, она отдыхала в местном заведении, когда один из посетителей подошел к ней и разбил о голову стакан.

После инцидента девушке понадобилась помощь медиков. Выяснилось, что мужчина рассек ей лицо осколками стекла.

Ранее юношу, который разбил бокал об голову девушки и обезобразил ей лицо на Кубани, задержали.

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