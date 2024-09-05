Опубликовано видео нападения на девушку в Белокурихе

В городе Белокуриха Алтайского края посетитель ресторана напал на девушку — сначала он облил ее из стакана, а затем ударил по голове. Видео из кафе публикует 360.ru.

На кадрах видно, что мужчина стоит у стола и ругается с девушкой, которая сидит в компании. Потом он выплескивает ей жидкость из стакана в лицо и наотмашь бьет стаканом ей по лицу. С нападавшим пытаются бороться стоящие рядом мужчины, он отвечает им ударами ноги.

Отмечается, что девушка получила травмы — ее лицо оказалось иссечено осколками стекла.

Полиция возбудила три уголовных дела — об умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве. В пресс-релизе ГУ МВД по Алтайскому краю также говорится, что мужчина 1985 года рождения избил не только девушку, но и еще одного человека. Они оба обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось, что тот же конфликт в ресторане завершился стрельбой на парковые.