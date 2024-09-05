Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео нападения на девушку в Белокурихе

В Алтайском крае мужчина избил девушку стаканом в кафе

close
Haggardous50000/Shutterstock

В городе Белокуриха Алтайского края посетитель ресторана напал на девушку — сначала он облил ее из стакана, а затем ударил по голове. Видео из кафе публикует 360.ru.

На кадрах видно, что мужчина стоит у стола и ругается с девушкой, которая сидит в компании. Потом он выплескивает ей жидкость из стакана в лицо и наотмашь бьет стаканом ей по лицу. С нападавшим пытаются бороться стоящие рядом мужчины, он отвечает им ударами ноги.

Отмечается, что девушка получила травмы — ее лицо оказалось иссечено осколками стекла.

Полиция возбудила три уголовных дела — об умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве. В пресс-релизе ГУ МВД по Алтайскому краю также говорится, что мужчина 1985 года рождения избил не только девушку, но и еще одного человека. Они оба обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось, что тот же конфликт в ресторане завершился стрельбой на парковые.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами