Юношу, который разбил бокал об голову девушки и обезобразил ей лицо на Кубани, задержали

В Краснодаре задержали 20-летнего юношу, обвиняемого в причинении телесных повреждений 21-летней девушке в баре. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи предъявили молодому человеку обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент юноша задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время фигуранта планируют поместить под стражу.

Инцидент произошел в баре на улице Володи Головатого. По словам пострадавшей, они с подругами выпивали в заведении, но в какой-то момент к ним начали приставать молодые люди и снимать процесс на видео. Сначала девушка попросила одного из юношей не снимать, затем обратилась к его другу. Между компаниями произошел конфликт, во время которого один из молодых людей схватил девушку за руку — она стала вырываться, после чего он разбил о ее голову бокал.

Ранее пьяный ревнивец разбил пивной бокал о голову возлюбленной в российском селе.