Активист в России подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

В Нефтеюганске член одной из партий Альберт Афлятунов подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился. Его ругательства засняли на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Это Юганск, детка».

На представленном ролике Афлятунов грубит женщине, заявляя, что уборщица в библиотеке ничего не контролирует. Когда сотрудница пытается прекратить общение на повышенных тонах, активист говорит: «Слышь, мать, тебя как зовут вообще».

«Мой свои полы! И протирай полы! На что училась, как говорится!», — возмущенно заявляет активист на видео.

На фоне произошедшего скандала Афлятунова уже исключили за унижение сотрудницы местной библиотеки. В исполкоме партии пообещали, что уборщице окажут всю необходимую помощь по обращению в прокуратуру и суд.

В марте в Екатеринбурге школьная уборщица оттаскала по полу мальчика, который обозвал ее «заводной девчулей». Инцидент произошел в одной из городских школ. Предварительно, шестиклассник обозвал уборщицу, и после этого сотрудница набросилась на мальчика. На кадрах с места происшествия видно, как женщина таскает учащегося по полу, держа его за одежду.

Ранее экс-премьер Швеции угодила в скандал из-за уборщицы-нелегалки.