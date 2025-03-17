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Школьная уборщица оттаскала за шкирку мальчика, обозвавшего ее «заводной девчулей»

В Екатеринбурге школьная уборщица оттаскала обозвавшего ее мальчика по полу

В Екатеринбурге школьная уборщица оттаскала по полу мальчика, который обозвал ее «заводной девчулей». Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в одной из городских школ. Предварительно, шестиклассник обозвал уборщицу «заводной девчулей», и после этого сотрудница набросилась на мальчика. На кадрах с места происшествия видно, как женщина таскает учащегося по полу, держа его за одежду.

В городской мэрии сообщили, что мать школьника не имеет претензий к уборщице, передает Ural Mash. Отмечается, что работнице сделали выговор за применение силы к ребенку.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он попросил предоставить доклад по результатам мероприятий.

Ранее Бастрыкин заинтересовался историей с нападением педагога на первоклассницу в Липецке.

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