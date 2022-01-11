Премьер Швеции угодила в скандал из-за уборщицы-нелегалки

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон столкнулась с резкой критикой после того, как полиция поймала в ее доме нелегального мигранта, пишет «Би-би-си». Инцидент произошел в доме политика в городе Нака, в который сотрудники правоохранительных органов прибыли из-за случайного срабатывания охранной сигнализации.

Внутри полицейские обнаружили сотрудниц клининговой службы, одной из которых ранее было выдано предписание о депортации с территории Швеции. Это и послужило поводом для критики премьера, поскольку она объявила борьбу с теневой экономикой, с которой непосредственно связаны нелегалы, одним из главных приоритетов своей работы.

Сама Андрессон объявила, что расторгла контракты с клининговой компанией, в которой работала задержанная в ее доме уборщица. Более того, премьер подчеркнула, что руководитель фирмы заверял ее в том, что все его сотрудники работают абсолютно законно.

При этом в самой компании указывали на ряд несоответствий в истории с задержанием нелегалки в доме премьера Швеции. По информации представителей фирмы, арестованная уборщица не должна была находиться внутри дома, а ожидала завершения работы в машине у здания.

Ранее сообщалось, что премьер Швеции объяснила нацистское приветствие своего министра.