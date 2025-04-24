В Якутии пьяный мужчина устроил пьяный дебош на борту самолета

В Якутии суд рассмотрит дело о хулиганстве в самолете

Жителя Якутии будут судить за дебош на борту самолета. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, во время полета мужчина мешал членам экипажа работать и угрожал им. Некоторые пассажиры пытались пресечь его действия, но он оказал сопротивление. При этом в отношении одного из них дебошир применил насилие.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. Известно, что в момент инцидента фигурант был пьян.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого пассажир американской авиакомпании устроил дебош на борту следовавшего в Милан самолета. Мужчине не принесли блюдо, которое он хотел, поэтому клиент впал в истерику. Он напал на стюардесс и пытался проникнуть в кабину пилотов. Из-за пассажира самолет вернулся в Нью-Йорк.

Ранее скандальная пара россиян устроила дебош перед вылетом самолета и попала на видео.