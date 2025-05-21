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Житель Амурской области сообщил о «минировании» вокзала, чтобы скрасить ожидание поезда

МВД: выпивший вахтовик из Барнаула сообщил о минировании вокзала
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Abdan Zaki/Shutterstock

В Барнауле подвыпивший местный житель сообщил о «минировании» вокзала, чтобы скрасить ожидание поезда. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, все случилось еще 16 сентября 2024 года. Мужчина возвращался с вахты, но сел не в тот поезд. Оказавшись на станции Февральск в Амурской области, он купил билет на следующий день и, чтобы скоротать время, начал пить.

Подвыпив, мужчина позвонил в службу «112» и, представившись «вершителем газа», сообщил о якобы готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале. На место срочно выехал полицейский. Территорию проверили — ничего опасного не нашли.

Телефонного «террориста» быстро вычислили. Он был сильно пьян, пытался убежать и вел себя агрессивно, так что стражу порядка пришлось надеть на него наручники.

Позже мужчина признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело по этой статье завершено и направлено в суд. Судья скоро рассмотрит дело по существу.

Скука до этого довела до суда другого россиянина. Житель Красноуральска Свердловской области решил развлечься и заявил о ложном минировании здания городской администрации.

Ранее пьяный россиянин бросил полицейского с лестницы и стал фигурантом дела.

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