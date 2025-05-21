Пьяный россиянин бросил полицейского с лестницы и стал фигурантом дела

В Ленинградской области полицейский пострадал из-за нападения пьяного мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоквартирном доме в городе Сосновый Бор. 40-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения толкнул сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В результате страж порядка упал с лестничной площадки пятого этажа на марш четвертого этажа, получив травмы различной степени тяжести.

Злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Тамбове вынесли приговор женщине, напавшей на полицейского с бутылкой. Страж порядка пытался пресечь ее действия, нарушающие общественный порядок, но в ответ получил удар по голове стеклянной бутылкой.

Ранее в Калининграде осудили экс-таможенника, избившего росгвардейца и полицейских.