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В Челябинске задержали двух хакеров, подозреваемых в попытке взлома корпорации и банка

ФСБ: в Челябинске задержали хакеров, пытавшихся взломать корпорацию и банк
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали двух человек, подозреваемых в попытках взлома систем крупной компании и банка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Челябинской области.

По данным ведомства, один из задержанных получил доступ к личным данным пользователей коммерческой организации. В его отношении возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года условно, отметили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что второй задержанный обвиняется в попытке взлома системы банка. По информации МВД, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании и передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В феврале жителю Улетовского района Забайкальского края дали условный срок за продажу персональных данных, которые он добыл из информационной системы государственного учреждения. Суд признал подсудимого виновным, однако назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее на жителя ЛНР завели дело из-за хакерского взлома в иностранных интересах.

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