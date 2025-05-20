На жителя ЛНР завели дело из-за хакерского взлома в иностранных интересах

В Луганской народной республике (ЛНР) расследуют уголовное дело, заведенное в отношении жителя Луганска из-за хакерского взлома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Установлено, что житель г. Луганска по заданию иностранной разведки совершил неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащейся на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР, что привело к тяжким последствиям», — говорится в сообщении.

Подробности устанавливаются.

До этого сообщалось о масштабной хакерской атаке, которой подверглась российская нефтяная компания. Ее работники не могли воспользоваться электронными пропусками, а охранники запускали людей в офисы после сверки данных вручную. Проблемы также испытывали клиенты автомобильных заправочных станций, которые не могли расплатиться за бензин карточками.

Была парализована работа офисов компании в Москве.

Ранее ФСБ показала видео задержания причастных к транзиту крупных партий кокаина через РФ.