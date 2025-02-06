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В Забайкалье хакер получил условный срок за продажу данных в интернете

ФСБ: забайкалец получил год условно за продажу данных в интернете
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жителю Улетовского района Забайкальского края дали условный срок за продажу персональных данных, которые он добыл из информационной системы государственного учреждения. Об этом пишет Chita.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, злоумышленник долгое время незаконно получал доступ к базам данных одного из образовательных учреждений региона, копировал охраняемые законом сведения и перепродавал их в интернете. Суд признал подсудимого виновным, однако назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что полицейские при поддержке СОБРа задержали подозреваемого в кибермошенничестве, попав к нему в квартиру через окно, которое разбили молотками. По данным следствия, мужчина в июле 2024 года обманул женщину, получив от нее логин и пароль от «Госуслуг». Потерпевшая не сразу поняла, что мошенник получил доступ к ее учетной записи и смог воспользоваться ей.

Ранее дочь депутата Госдумы Ольги Красильниковой на крупную сумму обманули мошенники.

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