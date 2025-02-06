В Забайкалье хакер получил условный срок за продажу данных в интернете

Жителю Улетовского района Забайкальского края дали условный срок за продажу персональных данных, которые он добыл из информационной системы государственного учреждения. Об этом пишет Chita.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, злоумышленник долгое время незаконно получал доступ к базам данных одного из образовательных учреждений региона, копировал охраняемые законом сведения и перепродавал их в интернете. Суд признал подсудимого виновным, однако назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что полицейские при поддержке СОБРа задержали подозреваемого в кибермошенничестве, попав к нему в квартиру через окно, которое разбили молотками. По данным следствия, мужчина в июле 2024 года обманул женщину, получив от нее логин и пароль от «Госуслуг». Потерпевшая не сразу поняла, что мошенник получил доступ к ее учетной записи и смог воспользоваться ей.

Ранее дочь депутата Госдумы Ольги Красильниковой на крупную сумму обманули мошенники.