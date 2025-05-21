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Таиланд и Сейшелы помогут России ловить преступников

Володин: после ратификации договоров преступники не смогут скрыться в Таиланде
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация договора с Таиландом о выдаче преступников и соглашения с Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам перекрыла лазейки для тех, кто мог скрыться от правосудия в этих странах. Его слова приводит РИА Новости.

«Если раньше были ситуации, когда, совершив преступление в России, дальше преступник скрывался в теплых местах, на Сейшельских островах, в Таиланде, то сейчас такой возможности не будет», — сказал спикер на пленарном заседании Госдумы.

Володин подчеркнул, что скрывающихся преступников будут экстрадировать из Таиланда в Россию.

Он отметил, что эти соглашения позволят бороться с преступностью не только на территории Российской Федерации, но и в других странах, которые ранее привлекали криминальных авторитетов климатом и возможностью «отсидеться».

В апреле Таиланд выдал Москве россиянина, который находился в международном розыске из-за вымогательства. Мужчину разыскивали за серию преступлений, совершенных в городе Арсеньеве с 2008 по 2013 год.

Ранее стало известно, сколько иностранцев экстрадировали из России в 2024 году.

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