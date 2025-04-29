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Таиланд передал России гражданина РФ, который был в международном розыске

Таиланд выдал россиянина, бывшего в международном розыске из-за вымогательства
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Таиланд выдал Москве россиянина, бывшего в международном розыске из-за вымогательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сегодня в аэропорту города Бангкока представители компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским жителя Приморского края. Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере», — сообщила Волк.

Мужчину разыскивали, по словам Волк, за серию преступлений, совершенных в городе Арсеньеве с 2008 по 2013 год. Он являлся частью организованной криминальной группы, которая занималась вымогательством у бизнесменов на суммы в несколько миллионов рублей.

Обнаружить злоумышленника удалось благодаря сотрудничеству между российскими правоохранительными органами, «Интерполом», а также их таиландскими коллегами.

До этого трое находившихся в розыске граждан Азербайджана были экстрадированы из России на родину.

Ранее стало известно, сколько иностранцев экстрадировали из России в 2024 году.

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