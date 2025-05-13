Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на митинге в прямом эфире

В Мексике кандидата на пост мэра застрелили во время прямой трансляции митинга

В городе Тексистепек в мексиканском штате Веракрус застрели кандидата в мэры Есению Лару Гутьеррес во время предвыборного митинга. Об этом сообщил телеканал CNN.

Прямая трансляция мероприятия, состоявшегося вечером 11 мая, велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Гутьеррес приветствовала жителей, проходя по улицам Тексистепека в окружении сторонников. Внезапно раздались выстрелы. Как отмечает CNN, всего было слышно около 20 выстрелов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила факт нападения во время своей пресс-конференции и сообщила, что пока не располагает информацией о мотивах преступников.

Кандидат в мэры была среди четырех человек, погибших в результате стрельбы, рассказали в офисе генерального прокурора штата. Еще три человека получили ранения.

Выборы в двух штатах пройдут в стране 1 июня. CNN отмечает, что нападения на политиков являются обычным явлением во время избирательных циклов в Мексике.

В прошлом году в стране было зафиксировано рекордное количество жертв политического и уголовного насилия: организация по правам человека Data Cívica сообщила о 661 нападении на людей и объекты. Многие из жертв либо занимали должности муниципального уровня, либо баллотировались на них.

В июне 2024 года в мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра Котиха Йоланду Санчес Фигероа.

Ранее в Мексике похитили сыновей мэра.