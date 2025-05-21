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Дикий лось пришел в гости к детям в Петербурге

Росгвардия: лося заметили рядом с детсадом в Петербурге, его вернут в лес
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Telegram-канал Росгвардия Петербурга

Лося, прогуливающегося на газоне, заметили рядом с детским садом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Его в ближайшее время вернут в лес, сообщили в Telegram-канале регионального управления Росгвардии.

По данным ведомства, местные жители заметили лося у детсада на проспекте Славы утром 21 мая. Они обратились к сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали район.

«Первыми прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили дикое животное, лежащее в кустарнике», — говорится в сообщении.

Наряд Росгвардии оцепил территорию, чтобы люди или автомобили не напугали лося, а также вызвал на место спасателей и специалистов для эвакуации животного. Лося ввели в сон, чтобы безопасно вернуть его в естественную среду обитания.

До этого сообщалось о лосенке Илюше, которого сбила машина в Подмосковье. Малыша с переломанными задними ногами поместили в клинику, где лечат лошадей. Илюше обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами и наложили временный гипс.

Лосенка готовили к операции, а затем хотели перевезти в «лосиный остров». Несмотря на старания ветеринаров, спасти его не удалось.

Ранее москвичи сняли на видео ночной забег на проезжей части.

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