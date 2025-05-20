Стала известна судьба лося, которого хотели пристрелить после ДТП

Shot: лося, которого хотели пристрелить после ДТП, готовят к операции

В Подмосковье сбитого в ДТП лося, которого назвали Илюшей, готовят к операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Сейчас лосяш находится в ветклинике, которая специализируется на лечении лошадей. Илюше обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами, на задние ноги наложили временный гипс. Состояние лося оценивается как удовлетворительное», — говорится в публикации.

Животному собираются провести операцию остеосинтеза. Запланирована она на послеобеденное время 20 мая. Когда лось поправится, его перевезут в «Лосиный остров».

До этого сообщалось, что в Подмосковье лося, спасенного после аварии, так и не привезли в Лосиный остров. Медики решили отправить пострадавшее животное в клинику в Дмитровском районе. У него зафиксировали многочисленные переломы тазовых конечностей.

Медики ввели животному седативные и обезболивающие препараты, наложили гипс и повязки.

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