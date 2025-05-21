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На Сахалине пенсионерка почти год общалась с мошенниками, не замечая подвоха

Мошенники почти год выманивали деньги у 76-летней пенсионерки с Сахалина
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

На Сахалине пожилая женщина потеряла сбережения, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает полиция Сахалинской области.

Недавно 76-летняя жительница Углегорска обратилась за помощью к правоохранителям. Она осознала, что стала жертвой мошенников лишь спустя 10 месяцев общения с ними. За это время она потеряла более 145 тыс. рублей.

По словам пенсионерки, в августе 2024 года она наткнулась на рекламу инвестиционного фонда, обещающего легкий заработок, и сама вышла на связь с аферистами. Те убедили женщину в перспективности инвестиций и заставили скачать различные приложения.

Пенсионерка делала переводы на счета мошенников, постепенно увеличивая суммы вложений и, думая, что инвестирует, пока не поняла, что лишилась сбережений. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее девушка по указке мошенников попыталась ограбить заправку в Красноярском крае.

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