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В Москве поймали курьера, который по заданию мошенников забрал у женщины 9 млн рублей

В Москве задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на 9 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пожилая москвичка стала жертвой мошенников и отдала их курьеру почти 9,7 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой 74-летней пострадавшей, аферисты представлялись ей сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что неизвестные хотят завладеть ее квартирой и накоплениями. Поверив им, пенсионерка отправила им почти 700 тысяч рублей.

«После этого гражданка продала свою квартиру, а вырученные с продажи деньги в сумме более 9 млн рублей отдала приехавшему к ней незнакомцу», – сообщается в публикации.

Женщина обратилась в полицию. В результате сотрудники МВД задержали 24-летнего жителя Смоленской области, который, предположительно, забрал у москвички деньги за жилье и отправил их аферистам.

На данный момент полицейские ищут других участников схемы и выясняют, причастен ли задержанный к другим подобным эпизодам.

Ранее на Сахалине пенсионерка почти год общалась с мошенниками, не замечая подвоха.

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