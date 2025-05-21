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В Киргизии заявили об обязанности жителей республики владеть госязыком

Спикер парламента Тургунбек уулу: жители Киргизии должны знать госязык
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РИА Новости

Все жители Киргизии обязаны владеть киргизским языком, являющимся в республике единственным государственным. Об этом заявил спикер республиканского парламента Нурланбек Тургунбек уулу, передает РИА Новости.

«Наш государственный язык сейчас находится в плачевном состоянии. Такая ситуация сложилась, поскольку мы стали популистами и набираем временные очки. Каждый из нас, раз мы живем и работаем в Кыргызстане, должен знать кыргызский язык, и никак иначе», — сказал спикер.

Тургунбек уулу добавил, что парламентарии должны поддержать соответствующий законопроект. По его словам, сегодня во многих странах требуют знание государственного языка с детского сада.

В январе депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что русскому языку на Украине необходимо придать статус второго государственного. По словам парламентария, он пришел к такому выводу после детальных размышлений и анализа вариантов устранения базовых противоречий между гражданами страны.

Ранее Трамп подписал указ о признании английского языка государственным.

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