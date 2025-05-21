Пожарные остановили распространение огня вблизи села в Забайкальском крае

Спасателям удалось остановить распространение верхового пожара вблизи села Татаурово в Забайкалье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональное управление МЧС.

Уточняется, что кромка возгорания находится в километре от населенного пункта.

«‎Природный пожар действует в километровой зоне от населенного пункта. В настоящее время распространение верхового пожара ликвидировано, силы и средства работают на кромке пожара», — сказали в ведомстве.

По данным МЧС Забайкалья, к тушению привлечены 50 человек и 12 единиц техники.

21 мая сообщалось, что в селе Татаурово Забайкальского края огонь подошел близко к жилым домам. Жители в соцсетях писали, что расстояние от места происшествия до села составляет 200 метров, а в их ограды уже летят искры.

В минприроды региона заявляли, что лесопожарная группа прокладывает дополнительные противопожарные минерализованные полосы для защиты Татаурово и автозаправочной станции.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.