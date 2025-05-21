«Больше льгот, ниже зарплата»: пенсионеры в России перерабатывают по пять лет

В России порядка 40% уходящих на пенсию россиян продолжают работать. В среднем мужчины задерживаются в трудовом статусе до 70 лет, а женщины – до 65 лет. Спрос на таких работников на рынке труда остается высоким – компаниям нужны опытные, профессиональные кадры, однако зарплату им предлагают на 15% ниже, чем молодым сотрудникам, рассказал НСН гендиректор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Практически в каждом сегменте экономики требуются профессионалы, поэтому компании почти везде готовы рассматривать кандидатуры соискателей, выходящих на пенсию по возрасту», — отметил эксперт.

Больше всего пенсионеров, по его словам, трудятся в сферах медицины, образования, науки, а также на госслужбе, муниципальном управлении, в розничной торговле и сфере услуг.

В зарплатах работодатели пенсионеров особо не ущемляют, но все-таки предлагают им на 10-15% меньше, чем молодым работникам, отметил Ветерков. В то же время для пожилых сотрудников обычно предусматриваются различные «плюшки» — например, гибкий график, удаленка, щадящая нагрузка без ночных смен. Для пожилых профессионалов компании даже разрабатывают специальные программы мер поддержки, которые, например, предполагают возможность получить льготную путевку на отдых, бесплатно пройти курсы и так далее.

«Особенно это характерно для отраслей, где ярко прослеживается нехватка персонала, например, в розничных торговых сетях», — заключил специалист.

До этого сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что от 60% до 80% пенсионеров в России работают из-за финансовой необходимости, а не для самореализации. Она назвала эту статистику серьезным сигналом – уровень пенсионного обеспечения, несмотря на все усилия по индексации, для многих россиян все еще недостаточен для покрытия базовых потребностей и поддержания привычного уровня жизни, особенно в условиях роста цен.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам начислят автоматическую прибавку к пенсии в августе 2025 года.