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В Тамбове вынесли приговор женщине, напавшей на полицейского с бутылкой

В Тамбове женщина ударила полицейского бутылкой и получила условный срок
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Shutterstock

В Тамбове женщину приговорили к условному лишению свободы за удар полицейского бутылкой по голове. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Суд выяснил, что в марте женщина находилась у входа в торгово-развлекательный центр и выражалась грубой нецензурной бранью. Полицейский попытался остановить ее действия, но в ответ получил удар по голове стеклянной бутылкой, отметили в ведомстве.

Нарушительницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти»). Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

В феврале сообщалось, что нетрезвый житель Башкирии устроил дебош в приемном покое Благовещенской районной больницы. Медики вызвали наряд полиции, и обвиняемый напал на стражей порядка, ударив одного из них. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее на Ставрополье толпа мужчин напала на полицейских из-за сладостей на кладбищах.

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