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В Калининграде осудили экс-таможенника, избившего росгвардейца и полицейских

Суд в Калининграде посадил экс-таможенника на полгода за нападение на силовиков
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Калининграде приговорил бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы к шести годам колонии-поселения за нападение на сотрудника Росгвардии и полицейских. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

В феврале прошлого года таможенник перебрал с алкоголем и устроил дебош в одном из калининградских отелей, из-за чего персонал вызвал росгвардейцев. В ходе задержания мужчина ударил одного из сотрудников ногами в грудь и по голове. Затем, в отделении полиции, бывший специалист ФТС несколько раз ударил правоохранителей.

При вынесении приговора суд учел, что до этого случая мужчина не был судим и имеет государственные награды. Кроме того, он признал вину и помогал следствию.

В апреле сообщалось, что московский суд принудительно госпитализировал гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в насилии над полицейским. Комиссия психиатров выявила у фигуранта психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию.

Ранее сообщалось о случае в Адыгее, где женщина искусала полицейского, который привез ее в больницу.

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