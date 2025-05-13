В Калининграде осудили экс-таможенника, избившего росгвардейца и полицейских

Суд в Калининграде посадил экс-таможенника на полгода за нападение на силовиков

Суд в Калининграде приговорил бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы к шести годам колонии-поселения за нападение на сотрудника Росгвардии и полицейских. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

В феврале прошлого года таможенник перебрал с алкоголем и устроил дебош в одном из калининградских отелей, из-за чего персонал вызвал росгвардейцев. В ходе задержания мужчина ударил одного из сотрудников ногами в грудь и по голове. Затем, в отделении полиции, бывший специалист ФТС несколько раз ударил правоохранителей.

При вынесении приговора суд учел, что до этого случая мужчина не был судим и имеет государственные награды. Кроме того, он признал вину и помогал следствию.

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