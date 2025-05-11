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Работающим пенсионерам начислят автоматическую прибавку к пенсии в августе 2025

Депутат Гаврилов: работающим пенсионерам сделают прибавку к пенсии в августе
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Работающие пенсионеры получат автоматический перерасчет страховой пенсии в августе 2025 года, если за них в 2024 году уплачивались страховые взносы. Размер прибавки составит до 437 рублей, сообщил «Российской газете» депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Перерасчет осуществляется без заявлений — данные о стаже и взносах поступают в Социальный фонд напрямую от работодателей. Прибавка зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за 2024 год. Максимальный размер — три балла, что при стоимости одного коэффициента в 145,69 рубля (с января 2025 года) дает 437 рублей.

«Даже если пенсионер заработал больше баллов, учитываются только три. Выплаты начнутся с августа, но точные даты зависят от региона», — пояснил Гаврилов.

8 мая депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что рост пенсий в РФ отстает от темпов увеличения цен и зарплат, индексацию необходимо проводить раз в квартал. Миронов призвал пересмотреть сам подход к начислению пенсии, а также механизм ее индексации. Он уверен, что минимальная пенсия не должать быть ниже стоимости потребительской корзины, которую также необходимо расширить.

Ранее был раскрыт средний размер социальной пенсии в России.

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