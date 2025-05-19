Сенатор назвала реальную мотивацию работающих пенсионеров

Пенсионеры в России работают из-за финансовой необходимости, а не для самореализации. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова.

«В России ценится вклад и желание граждан старшего поколения оставаться в строю, делиться опытом и быть активными членами общества. Однако, если мы посмотрим на данные социологических исследований и опросов, проводимых в последние годы, то картина становится более четкой. Хотя точные цифры могут варьироваться в зависимости от методики подсчета, различные источники указывают, что для значительного большинства работающих пенсионеров — по разным оценкам, от 60 до 80% — ключевым фактором продолжения трудовой деятельности является именно финансовая необходимость, а не только желание самореализации», — отметила сенатор.

Она назвала эту статистику серьезным сигналом — цифры говорят о том, что уровень пенсионного обеспечения, несмотря на все усилия по индексации, для многих россиян все еще недостаточен для покрытия базовых потребностей и поддержания привычного уровня жизни, особенно в условиях роста цен.

Говоря о стимулировании трудовой активности пожилых, сенатор призвала не забывать о первопричине: для подавляющего числа пенсионеров работа — это, прежде всего, «способ свести концы с концами», помочь себе и своим семьям. По мнению Епифановой, задача властей — не только поддерживать их стремление трудиться, но и создавать такие социально-экономические условия, при которых пенсия действительно станет синонимом заслуженного и обеспеченного отдыха, а не периодом борьбы за выживание.

Средняя пенсия россиян с февраля 2025 года составляет 25 тыс. рублей.

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