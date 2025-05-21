В Индии заявили о ликвидации лидера боевиков-маоистов

Силы безопасности Индии ликвидировали не менее 27 членов Коммунистической партии Индии (маоистской), в том числе ее лидера Басава Раджу. Об этом сообщила индийская газета Indian Express со ссылкой на источники.

По данным издания, столкновение с боевиками произошло в центральном штате Чхаттисгарх. Операцию провели бойцы специального подразделения Окружной резервной группы (DRG), отметили журналисты.

Из материала следует, что операция была организована после появления сообщений, согласно которым Раджу скрывался в районах Нараянпур, Дантевада, Биджапур и Кондагаон.

Коммунистическая партия Индии (маоистская) — воинствующая организация в Индии. Ее целью служит свержение «полуколониального и полуфеодального индийского государства» посредством народной войны. Партия была признана террористической организацией на территории государства.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные отбили атаку четырех террористов на военную авиабазу в Сирии. Радикалы попытались прорваться на территорию военного объекта через охранные посты.

Ранее Индия и Пакистан продолжили снижать уровень боевой готовности.