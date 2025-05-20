Российские военные в ходе перестрелки уничтожили трех боевиков у авиабазы в Сирии

Российские военные отбили атаку четырех террористов-смертников на военную авиабазу в Сирии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав видео с моментом перестрелки.

По данным издания, все произошло рано утром 20 мая недалеко от авиабазы «Хмеймим». Радикалы попытались прорваться на территорию военного объекта через охранные посты, однако российские военные дали им отпор.

В результате перестрелки трех преступников удалось ликвидировать, еще один сбежал. В него выстрелили из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), однако пока неясно, успешно ли.

Личности боевиков уже установлены. Предварительно, все они родом из Узбекистана и не признают новое сирийское правительство.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности развитием событий в Сирии. По его словам, радикальные вооруженные группировки совершают этнические чистки по признаку национальности и вероисповедания.

Глава МИД добавил, что РФ вместе с партнерами долгие годы прилагали усилия для того, чтобы обеспечить мир и безопасность для всех политических и этноконфессиональных групп в Сирии.

Ранее в Сирии похитили останки отца Башара Асада.