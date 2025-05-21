Врач рассказала, кому стоит воздержаться от чая

Врач Кашух: чай нельзя пить при наличии язвы желудка или кишечника

Чай не следует пить натощак, а также при наличии язвы желудка или кишечника. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Напиток оказывает сильное стимулирующее воздействие на секрецию желудочной кислоты, пояснила она.

Диетолог Римма Мойсенко в свою очередь предупредила, что частое употребление чая матча может вызвать перевозбудимость и приступ гипертонии, особенно у людей с нестабильным давлением. По ее словам, которые цитирует газета «Известия», риски возникают из-за большого количества кофеина в данном напитке.

Также чай не стоит пить при анемии, особенно железодефицитной, продолжила Кашух.

«Содержащиеся в напитке танины связываются с железом из пищи и препятствуют его усвоению в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность железа при этом снижается на 25-65%, что особенно критично для людей с дефицитом этого минерала», — сказала специалист.

Она добавила, что чай также не рекомендован людям с заболеваниями почек, подагрой и склонностью к мочекаменной болезни.

В Роспотребнадзоре до этого объяснили, как правильно заваривать чай.

Как уточняется, заваривание чайных листьев кипятком может привести к горечи и снизить качество напитка. Риск для здоровья может создать и многодневное хранение заварки, поскольку в этом случае возможно размножение болезнетворных бактерий.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании чая.