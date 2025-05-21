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Россиянам рассказали, сколько чая можно пить в день без вреда для здоровья

Врач Кашух: в день можно пить не более четырех чашек черного чая
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Для взрослого человека безопасной дневной дозой считается до 4 чашек черного чая или до 8 некрепкого зеленого. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Безопасным считается употребление до 400 мг кофеина в день. Порция зеленого чая содержит около 30-50 мг, черного — порядка 70 мг. Значит, взрослый здоровый человек может без вреда выпивать ежедневно 6-8 чашек некрепкого зеленого чая или 4 чашки черного», — сказала специалист.

Она также посоветовала не добавлять в чай сахар или использовать его минимальное количество, поскольку при чрезмерном употреблении сладкого может нарушиться обмен веществ.

До этого Кашух предупреждала, что чай не следует пить натощак, а также при наличии язвы желудка или кишечника. Напиток, по ее словам, оказывает сильное стимулирующее воздействие на секрецию желудочной кислоты. Также чай не стоит употреблять при анемии, особенно железодефицитной, отметила врач.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить и заваривать чай.

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