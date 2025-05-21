Россиянам рассказали, сколько чая можно пить в день без вреда для здоровья

Врач Кашух: в день можно пить не более четырех чашек черного чая

Для взрослого человека безопасной дневной дозой считается до 4 чашек черного чая или до 8 некрепкого зеленого. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Безопасным считается употребление до 400 мг кофеина в день. Порция зеленого чая содержит около 30-50 мг, черного — порядка 70 мг. Значит, взрослый здоровый человек может без вреда выпивать ежедневно 6-8 чашек некрепкого зеленого чая или 4 чашки черного», — сказала специалист.

Она также посоветовала не добавлять в чай сахар или использовать его минимальное количество, поскольку при чрезмерном употреблении сладкого может нарушиться обмен веществ.

До этого Кашух предупреждала, что чай не следует пить натощак, а также при наличии язвы желудка или кишечника. Напиток, по ее словам, оказывает сильное стимулирующее воздействие на секрецию желудочной кислоты. Также чай не стоит употреблять при анемии, особенно железодефицитной, отметила врач.

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