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В МЧС оценили повреждения в доме в Ставрополе после взрыва газа

МЧС: несущие конструкции повреждены в доме в Ставрополе из-за взрыва газа

В многоквартирном доме в Ставрополе, где произошел взрыв газа, оказались повреждены несущие конструкции. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Ставрополья Владимира Дудко, в результате инцидента пострадала одна женщина, ее отправили в больницу. Других людей, которые находились в квартире на 18-м этаже, удалось эвакуировать без последствий.

Сегодня утром в Ставрополе произошел мощный взрыв в квартире на 18-м этаже жилого дома на улице Тухачевского. По словам местных жителей, взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что, по предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям о порче имущества и оказании небезопасных услуг.

Позже жительница Ставрополя Ксения рассказала «Газете.Ru», что после взрыва в квартире соседнего многоэтажного дома проснулась от сильного грохота, стены «как будто пошатнулись». По ее словам, бригады скорой помощи и пожарные прибыли на место ЧП спустя пять минут.

Ранее в Новосибирске автомобиль взорвался, проезжая мимо жилого дома, и попал на видео.

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