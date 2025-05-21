«Муж подумал, что беспилотник»: очевидцы — о взрыве в жилом доме в Ставрополе

Жительница Ставрополя Ксения рассказала «Газете.Ru», что после взрыва в квартире соседнего многоэтажного дома проснулась от сильного грохота, стены «как будто пошатнулись». По ее словам, бригады скорой помощи и пожарные прибыли на место ЧП спустя пять минут.

«Дом, в котором произошел взрыв, рядом, но квартиру из окон не видно. Проснулись от грохота, звук был несколько секунд, стены как будто пошатнулись. Я посмотрела в окно — сверху пролетал кусок пенопласта, и на детской площадке уже лежали такие же куски. Через 3-5 минут приехала машина ППС, люди уже многие были на улице, в рацию начали призывать жильцов выходить и убирать машины. Еще через 2-3 минуты приехали скорая и следом пожарные. Через 10 минут машина ППС подъехала к реанимации и передали медикам девушку. Больше пострадавших не видели», — сообщила Ксения.

То, что экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП, подтвердила и другая местная жительница Анна.

«Я в этом доме живу, во втором подъезде. Взрыв был в семь утра. Муж подумал, что беспилотник и переживал, не открывал окна. Но перед этим не было слышно звука беспилотника — я не спала. Взрывная волна такая, что в соседних домах и на нижних этажах выбило стекла. Пожарные приехали быстро, в течение пяти минут, наверное. Сейчас обстановка такая, что все в шоке: кто-то говорит, что беспилотник, а кто-то – газ», — сказала Анна.

По словам очевидцев, после взрыва пожарные машины не сразу смогли попасть к месту ЧП.

«Я живу в 300-х метрах от дома. Бахнуло сильно примерно в 7:00 утра, но уже через несколько минут раздались сирены, и начали съезжаться скорые и полиция. Пожаркам было непросто добраться — все заставлено машинами, и не все водители уступали им дорогу. Дом, стоящий между моим и домом, где произошел взрыв, тоже пострадал из-за взрывной волны. И машины, припаркованные во дворе, засыпало кирпичами», — сообщила «Газете.Ru» местная жительница Альбина.

Взрыв в квартире на 18-м этаже дома на улице Тухачевского произошел рано утром 21 мая. Взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров — около 50 припаркованных машин оказались завалены кусками бетона и кирпичом.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. Дом отключили от света, газа и воды. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах.

По данным региональной пресс-службы Минздрава, при взрыве газа пострадало три человека. Одна пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Также за помощью к врачам обратились два человека, один из которых ребенок. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее в Новосибирске автомобиль взорвался, проезжая мимо жилого дома, и попал на видео.