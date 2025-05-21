В Липецкой области ограничили работу интернета из-за угрозы атаки БПЛА

В Липецкой области ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности», — заявил он.

По словам губернатора, при стабилизации обстановки доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Артамонов отметил, что Wi-Fi и стационарный интернет работают в штатном режиме.

Помимо этого, глава региона призвал жителей Липецкой области отнестись к ситуации с пониманием и терпением.

Губернатор в обращении подчеркнул, что за минувшую ночь над регионами России было сбито 127 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, 41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью. Все дроны были перехвачены российскими военными в период с 20:00 мск 20 мая до 04:05 мск.

Ранее российские бойцы применили в ДНР специальные антидроновые костюмы.