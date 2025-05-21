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Российские бойцы применили в ДНР специальные антидроновые костюмы

Минобороны: при боях за Новоалександровку использовались антидроновые костюмы
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские бойцы группировки войск «Центр» применили специальные антидроновые костюмы во время освобождения населенного пункта Новоалександровка на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

В военном ведомстве отметили, что использование военнослужащими 9-й мотострелковой бригады антидроновых костюмов позволило сделать российские штурмовые группы практически невидимыми ночью для тепловизоров противника.

По словам стрелка штурмового подразделения Ивана Полозина, российские бойцы смогли незаметно для противника пройти около восьми километров и зайти в Новоалександровку. В Минобороны подчеркнули, что в результате Вооруженные силы Украины оказались полностью дезориентированы и не смогли организовать грамотную оборону.

В ведомстве заявили, что освобождение Новоалександровки явило собой пример эффективного сочетания грамотной тактики и невероятной стойкости личного состава.

20 мая сообщалось, что российские военные за сутки сбили 89 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее российский военный отбил рукой украинский БПЛА для спасения сослуживцев.

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