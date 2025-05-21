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В Екатеринбурге пятилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа и выжил

В Екатеринбурге ребенок попал в больницу, выпав из окна восьмого этажа
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Shutterstock

В Екатеринбурге госпитализировали ребенка, выпавшего из окна восьмого этажа. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Маневровой улице. По данным издания, пятилетний ребенок находился дома, но в какой-то момент оказался рядом с окном и упал вниз.

При этом родители находились дома, однако не следили за сыном. Также взрослые не обезопасили окно соответствующим способом, поэтому мальчик без каких-либо препятствий смог добраться до них.

В результате пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами, подробности о характере которых не уточняются.

Подобный случай произошел в Бийске. По информации СК РФ, девочка отдыхала с матерью у знакомых в квартире на пятом этаже, но осталась без присмотра, поскольку взрослые вышли из квартиры.

Ребенок вышел на балкон и облокотился на перила, но в какой-то момент случайно сорвался вниз. Пострадавшая получила травмы, но выжила.

Ранее четырехлетний мальчик попал в реанимацию, выпав из окна пятого этажа.

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