Четырехлетний мальчик попал в реанимацию, выпав из окна пятого этажа

В Вологодской области ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

В Череповце четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры вместе с москитной сеткой, он госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Об этом сообщает портал CherInfo.

Инцидент произошел 18 мая в многоэтажке по улице Ленина. Ребенка без сознания под окнами дома нашла случайная прохожая, женщина вызвала скорую помощь. Выяснилось, что мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже вместе с москитной сеткой.

Несовершеннолетний госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, у него диагностированы переломы нескольких позвонков, ушиб почки и сотрясение головного мозга. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. По предварительной информации, мальчик находился под присмотром отца, мужчина был трезв.

До этого сообщалось, что в Шерегеше семилетняя девочка выпала с пятого этажа. Первоклассница находилась в гостях у подруги, первоклассница сидела на подоконнике, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на юго-востоке Москвы из окна выпал годовалый ребенок.